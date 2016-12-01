Цели не менялись

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который начинал свою военную операцию в Сирии "Щит Евфрата" как борец с ИГИЛ (организация запрещена в России) наконец-то рассказал о своих реальных политических целях публично. Он заявил, что турецкая армия вошла на территорию Сирии для свержения президента этой страны Башара Асада. Человек, которого ранее подозревали в поддержке терроризма на территории сирийского государства и торговле нефтью с ИГИЛ (организация запрещена в России), цинично сообщил о том, что турецкое руководство ранее "проповедовало терпение". Однако, больше не смогло "выносить" то что происходит в Сирии и теперь вместе со "Свободной сирийской армией" будет "устанавливать справедливость". Первой частью чего должно стать отстранение от власти "тирана Асада".

Таким образом, "тиран Эрдоган" (можно ведь дело повернуть и так), сам себя публично выпорол как политик, опирающийся на то, что может называться международным правом. Обвиняя участников военного мятежа в Турции в нарушении закона и заговоре, Эрдоган публично признался теперь и в своем военном преступлении. Он собирается отстранить от власти руководителя соседнего государства лишь на том основании, что тот "тиран". Действия турецкой армии подпадают под определение военная агрессия, которая осуществляется в отношении соседних государств (Ирак и Сирия).

Обратим внимание, что Эрдоган обманул лишь тех, кто сам хотел обманываться, потому что цели турецкого президента были вполне понятны и ранее. Теперь Эрдоган окончательно отрезал себе пути к отступлению и при здравом рассуждении может расцениваться как ведущий войну на территории Сирии военный преступник. Причем, что характерно, на этот раз Реджеп Эрдоган заявил о своих намерениях с не характерной для него прямотой и откровенностью. Значит, сил у Эрдогана не слишком много.

В принципе, российскую внешнюю политику (как и в случае с мистером Керри в Алеппо) можно в очередной раз поздравить. Санкции с Турции сняты, а турецкая армия в нескольких десятках километров от Алеппо. То, что некоторые российские политологи сейчас пытаются отыграть ситуацию в русле "политической риторики" Эрдогана, это, конечно, понятно. Только это не отменяет главное - заявленных целей Эрдогана. Страна НАТО вторглась на территорию суверенного государства, находящегося в состоянии войны с международным терроризмом с 2011 года. Руководитель страны - агрессора сначала заявил о нормализации отношений с Российской Федерацией, а затем объявил о своих намерениях свергнуть российского стратегического союзника. Это, конечно, весьма по-турецки.

Однако, было бы глупо на иное рассчитывать, обладая информацией о том, кто и как поддерживает "сирийских повстанцев", сражающихся за "демократию" против "тирании" в северной Сирии. Москва теперь оказалась в довольно любопытном положении. Это положение станет еще более интересным, когда турецкая армия войдет в боевое соприкосновение с армией Сирии, которую, как мы помним, поддерживает союзная российская авиация. События происходят на территории Сирии, где у России есть договоренности с законным правительством и кое-какие военные базы.

"Турецкий поток" и турецкое "импортозамещение" на прилавках российских магазинов, турецкие стройки и российские туристы, вывозящие российские деньги в турецкую экономику. И турецкие войска, продвигающиеся вглубь союзной Сирии, свергать российского друга и стратегического союзника на Ближнем Востоке. Российские "политические торговцы" (как и в Донбассе) опять не слишком сильно сыграли. Впрочем, вопрос о выигрыше можно считать спорным, если оценивать то, что считается теперь на российском тв выигрышем.

Дальнейшее можно прочитать в СМИ в качестве не смешного анекдота. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что (указанные выше) заявления президента Турции станут темой для обсуждения в ходе (экстренного - ред.) визита Сергея Лаврова в Турцию. Российский чиновник в ранге заместителя министра считает, что это будет "хорошая тема для прояснения намерений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявление Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу свержения "режима Башара Асада" стало для Кремля новостью. Можно лишь представить, как влиятельные западные специалисты посмеялись, слушая (или читая) господина Пескова. Турция уже в Сирии, готовится к войне с Асадом. Расходы частично оплачены взаимовыгодным сотрудничеством с иными странами (в том числе с Россией). Российский самолет, как оказалось, сбили всего лишь по недоразумению. Тем более, что потом извинились. Ловкий Реджеп продолжает свои политические манипуляции. Основной вопрос: как скоро двинется турецкая армия «освобождать от тирании» Алеппо? О чем еще смогут договориться российские наследники Суворова?