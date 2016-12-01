Сводка событий в Сирии за 30 ноября 2016 года

Для Кремля заявление президента Турции Эрдогана о свержении сирийского лидера Башара Асада стало новостью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Заявление действительно стало новостью. Это очень серьезное заявление. Заявление, которое, в целом, диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации, как государства, вооруженные силы которого единственные находятся в легитимном режиме на территории Сирийской Арабской Республики, на основе обращения соответствующего легитимных властей, это очень важно помнить», — заявил Песков. По его словам, Москва надеется, что в ближайшее время поступят какие-то разъяснения на этот счет.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в сирийском Алеппо. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы российско-турецких отношений, в том числе предстоящие в ближайшее время двусторонние контакты на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не уточнил, разъяснил ли президент Турции Эрдоган свою позицию в телефонном разговоре с Владимиром Путиным относительно высказывания о свержении президента Сирии Башара Асада. «Состоялся широкий обмен мнениями», — сказал Песков.

Заявление президента Турции Эрдогана о намерении свергнуть президента Сирии Башара Асада не следует понимать буквально. Об этом заявил источник в администрации турецкого президента. «Это заявление президента вчера прозвучало, но оно не должно восприниматься буквально. Надеюсь, что возникшее в связи с этим недопонимание будет быстро преодолено», — сказал он.

Заявления президента Турции Эрдогана о намерении свергнуть президента Сирии Башара Асада подтверждают, что речь идет о «турецкой агрессии» на сирийской территории, заявили в МИД САР.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что высказывания президента Турции в отношении президента Сирии Башара Асада станут темой для обсуждения в ходе визита главы МИД Сергея Лаврова в Турцию. «Будет хорошая тема для прояснения намерений», — заявил Богданов.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ООН, Великобритания, Франция и США все еще не направили ни одного обращения об оказании гуманитарной помощи для освобожденных жителей сирийского Алеппо. Он напомнил, что в последние недели представители генсека ООН и разных международных организаций «настойчиво требовали допустить в удерживаемые боевиками районы восточного Алеппо автоколонны с гуманитарной помощью. Однако, как оказалось, по прошествии двух суток после освобождения от террористов более 90 тыс. жителей Алеппо, от офиса спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры, МИДа Великобритании или Франции, Госдепа США не поступило ни одного обращения об оказании им гуманитарной помощи»,— заявил генерал.

Он отметил, что в настоящее время, в отсутствие боевиков в освобожденных кварталах, для доставки гуманитарной помощи появились все нужные условия. «По всей видимости, эта помощь предназначалась каким-то другим людям, проживающим в восточных районах Алеппо»,— добавил Конашенков.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1007. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (20), Дамаск (15), Латакия (2) и Хама (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В течение суток из блокированных районов города Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 6020 мирных жителей, в том числе 3113 детей.

Концепция умеренной оппозиции в Сирии провалилась, в военном плане многие ее приверженцы оказались солдатами «Джебхат ан-Нусры», заявил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. «Следует признать фактический провал концепции умеренной оппозиции. Она не получила своего убедительного политического выражения, а в военном плане немногочисленные «умеренные» оказались солдатами Ан-Нусры и прочих экстремистских группировок», - сообщил дипломат.

Франция всегда считала Россию своим партнером, однако большую тревогу в Париже вызывает ситуация в Сирии, в особенности – вокруг города Алеппо, заявил президент республики Франсуа Олланд. «Что касается отношений с Россией, Франция всегда считала, что Россия является партнером, однако должны соблюдаться определенные принципы. Когда я вижу, что происходит в Алеппо в настоящий момент, я не могу принять, чтобы мирное население подвергалось таким мучениям», – заявил Олланд.

По словам Олланда, Франция выступает за скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии путем поиска политического плана урегулирования конфликта. «Мы должны найти политическое решение, чтобы урегулировать сирийский вопрос», – указал французский президент.

Россия продолжает обсуждать вопросы сирийского урегулирования с действующей администрацией США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Россия надеется на эффективное сотрудничество, не просто взаимодействие, а сотрудничество в борьбе с терроризмом, ибо в Москве уверены, что ни одна из стран в одиночку победить террористов в мире в целом и в Сирии в частности не в состоянии», – сообщил Песков. На уточняющий вопрос, идет ли речь в том числе о совместных военных операциях, пресс-секретарь президента России заметил, что «об этом рано пока говорить».

При этом он не подтвердил сообщения в СМИ, касающиеся контактов России с будущей администрацией избранного президента США Дональда Трампа по поводу Сирии. «Я не могу подтвердить информацию о таких контактах. Кроме того, насколько нам известно, пока команда избранного президента еще не сформирована», – сказал пресс-секретарь президента России.

Заблокировано свыше 450 сайтов, созданных для сбора средств для незаконных вооруженных формирований в Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Алеппо. В районе Хай-эс-Сахур города Алеппо и в лагере для беженцев Аль-Махаледж провинции Алеппо, мирным жителям передано около 11 тонн гуманитарных грузов.

Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли населенный пункт Азизи. Отряды «Сирийской свободной армии» обстреляли из реактивных систем залпового огня кварталы Салах-ад-Дин и Эль-Машарка в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, кварталы Биньямин, Джамаия Фахт, Дахия-эль-Асад, Амри, Акъюль, Ариан, Шейх-Саид, Хай-эль-Андалус, Карен-Джабаль, Джабаль-Бидару, Арт-Сабах, «1070», школу Хикма, торговый центр «Кастелло», район картонной фабрики и арбузный рынок в городе Алеппо.

Боевики обстреляли кварталы Сейф-эд-Давля, Эль-Фаркан и Дждейда, в результате чего погибли восемь мирных граждан, в том числе двое детей, и еще семь были ранены.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

В освобожденном районе Сулейман Аль-Халаби запущена насосная станция, снабжающая водой весь Алеппо.

Для очистки Алеппо от взрывоопасных предметов в Сирию убывает передовой отряд разминирования из состава Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации. В общей сложности в разминировании Алеппо будет задействовано более двухсот Российских военнослужащих и 47 единиц военной и специальной техники.

По сообщению Генштаба России на текущий момент армия Сирии и ополчение очистили от боевиков 16 кварталов в северной части восточного Алеппо, где проживает более 90 тыс. человек.

Официальны представитель МО РФ, генерал-лейтенант Сергей Рудской подчеркнул, что в результате успешного наступления сирийской армии была нарушена система оборонительных позиций бандформирований. «Благодаря этому более 18 тыс. мирных жителей смогли покинуть подконтрольные террористам районы Алеппо. Еще несколько тысяч беженцев нашли приют в занятом курдскими отрядами квартале Шейх-Максуд. Только за последние дни из города вышло 647 членов незаконных вооруженных формирований. Из них 630 человек были амнистированы и отпущены, в отношении 17 проводятся проверочные мероприятия», - заявил генерал.

Рудской также сообщил, что все мужское население принудительно мобилизовано боевиками. «Все мужское население, включая подростков старше 12 лет, принудительно мобилизовано боевиками, в городе регулярно проводятся акции устрашения в отношении мирного населения», - сказал он.

Боевики расстреляли около десяти мирных жителей, пытавшихся выйти из районов, контролируемых джихадистами (Фото 1).

Взяты районы Шейх-Саид, Садкоп и остававшиеся под контролем исламистов участки района Ар-Рамуса. Сирийская армия очистила от боевиков большую часть комплекса «Молодежного жилищного строительства» и продвигаются в направлении района Karam Al-Jazmati.

Идут бои в районах Хальвания, Сукн-эш-Шабаби, Шаар, Ас-Сукри, Аль-Амирие (армия заняла большую часть) и в районе Карам Ат-Тараб, расположенном западнее аэропорта Нейраб (Фото 2, вложенный файл).

По данным агентства Al-Masdar News, сотни боевиков «Джабхат Фатх-аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») переброшены из Идлиба на запад провинции Алеппо.

Латакия. Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Хама. Обстрелу террористов подвергся населенный пункт Мардес.

Отмечены боестолкновения в районах Кафр-Зейта, Аль-Латамна, Вади Аль-Ис и Ас-Сейяд.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Хараста и Хауш-Насри.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Арбин, Блелие, Хауш-Харабу, Хауш-Насри, Бала-Эль-Кадима, лагерь Эль-Вафидин, электростанция и спортивная площадка в населенном пункте Джобар.

Представители армии Сирии заявили, что самолеты ВВС Израиля нанесли два авиаудара по городу Эс-Сабура.

Дараа. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд и в окрестностях моста Аль-Гария Аль-Гарбия.

Сирийские войска отбили у джихадистов высоту Аль-Аюн, расположенную между н.п. Аль-Факи и Барка.

Сувейда. Отмечено боестолкновение в н.п. Аль-Каср.

Дейр-эз-Зор. В городе Дейр-эз-Зор продолжаются бои в кварталах Аль-Орфи, Ас-Синаа, Ар-Рушдия, Аль-Хувейка и Ар-Расафа. В окрестностях Дейр-эз-Зора ВВС САР атаковали боевиков в районе Ас-Сарда и в окрестностях Джебаль Ас-Сарда.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила две нефтяные скважины и два нефтяных насоса ИГ.

Ракка. У города Ракка авиация коалиции уничтожила хранилище химического оружия ИГ.

У города Шададди уничтожены два тактических подразделения, две боевые позиции и транспортное средство ИГ.