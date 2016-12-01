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Вчера в Днепре возле офиса «Азова» неизвестный взорвал гранату

опубликовано alex1943 в Чт, 01/12/2016 - 09:46 Новость: тема тэги гео

Вчера вечером, примерно в 18:00, неизвестный взорвал гранату на улице Грушевского, 43. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепра.

На эту минуту известно, что взрыв прогремел на парковке возле офиса партии «Национальный корпус», созданной 14 октября на базе фашистской организации «Азов». По данным скорой помощи, которая была вызвана на место ЧП, пострадавших нет.. Взрывом поврежден один автомобиль и окно офиса.

«На место выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что, скорее всего, неизвестный бросил в сторону офиса гранату», — сообщили в полиции.

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