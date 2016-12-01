Трамп всё-таки уходит… из бизнеса

Дональд Трамп избранный 45-м президентом США мужчина серьёзный, привыкший держать своё слово. И раз он сообщил, что готов уйти из бизнеса, чтобы полностью сосредоточиться на деятельности президента и сделать США вновь великой мировой державой, значит так и поступит.

Трамп даже объявил, что 15 декабря проведёт в Нью-Йорке пресс-конференцию на эту тему, где будут присутствовать и его дети, которые, должно быть, извлекут урок, усвоив на примере отца, что обещания следует сдерживать.

К сожалению, такого примера своим детям не может подать украинский недопрезидент Петро Порошенко. Народ уже третий год ждёт обещанной продажи его бизнеса, но, похоже, что ещё столько же ждать придётся. Хотя Петин бизнес по сравнению с трамповским и жидковат, зато Петя слишком жадноват.