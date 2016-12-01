В ливанском ресторане в Харькове произошел взрыв, есть пострадавшие

Вечером в среду 30 ноября в Харькове произошел взрыв в ливанском ресторане Zaxle и после этого начался пожар. В результате ЧП за медицинской помощью обратились четыре человека.

«Пять пожарных расчётов, несколько экипажей полиции, газовая аварийка и скорая. Горит Zaxle на Науки, 12. Там, где пару дней назад была стрельба»,- написал на своей странице в Facebook директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщает: «По предварительным данным, в заведении находился неисправный газовый баллон. Вероятнее всего он и стал эпицентром возгорания. По состоянию на 22-00 четверо пострадавших обратились за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отделения полиции города около 21-20. По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела помещение и опросила свидетелей.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Правоохранители устанавливают обстоятельства, которые привели к взрыву.

Больше недели назад в этом ресторане неизвестные устроили разборки с владельцем заведения. Свидетели сообщают, что разборки проводились с применением огнестрельного оружия.