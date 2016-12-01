Прибалты словно мухи, жужжали Трампу в ухи

Мелкие, но надоедливые политики – главы прибалтийских лимитрофных республик ещё и вести себя, оказывается, не умеют, и не имеют элементарного понятия о дипломатическом этикете.

Такое своё невежество продемонстрировала лидер маленькой, но гордой Литвы Даля Грибаускайте, которая подключила к своему разговору с избранным президентом Дональдом Трампом о конференц-связи своих коллег по прибалтийскому несчастью из Латвии и Эстонии.

Когда по окончании разговора Дали с Дональдом, они без спросу вломились в эфир и начали, перебивая друг друга, жаловаться Трампу на «агрессию» России, тот не выдержал и практически послал их куда подальше.

«Заткнитесь, пожалуйста, и давайте следовать элементарной порядочности», - одёрнул их американский президент и тут же оборвал разговор.