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В калиново-бурячной Украине возмутился Тягнибок

опубликовано alex1943 в Чт, 01/12/2016 - 10:59 Новость: тема тэги гео
tjagnibok
Ветеран необандеровского движения и лидер «Свободы» Олег Тягнибок в гневе рвёт на себе вышиванку и царапает пуп. А разгневал его Евросоюз, который относится к «великой Украине» как к стране третьего мира, раз за разом обманывая туземцев с предоставлением безвизового режима.

Однако последней каплей в чаше терпения Тягнибока стало заявление министра юстиции Украины Сергея Петухова, в котором тот предположил, что ускорить предоставление безвиза могло бы согласие Украины на принятие части сирийских беженцев. Тягнибок тут же устроил публичную истерику и словесную взбучку незадачливому министру, а также послал своих боевиков в пикет перед Минюстом.

«Такие высказывания государственного чиновника, заместителя министра Петухова недопустимы. Мы требуем наказать и уволить его, ведь простого выговора недостаточно. Наша позиция является твердой — в государственных структурах должны работать люди с четкой государственной позицией», — заявил Тягнибок.

«Европа сегодня уже почувствовала угрозу от мигрантов, там уже закрывают границы. Вот они и нашли себе страну третьего мира, бананово-буряковую республику под названием Украина и пытаются «сплавить» сюда беженцев из Сирии. Это абсолютно недопустимо! Европа ведет какую политику? Всех богатых, умных и опытных она принимает, а другим кого? Непонятно кого!» — возмутился Тягнибок.

И, правда, а чего эти кичливые европейцы считают, что Украина должна принимать каких-то беженцев из южных стран? Своих что ли нищебродов не хватает? Нет бы, приехали серьёзные люди, вложили бы миллионы в экономику «щенэвмэрлой»!


Василий Семёнов

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