Битва за воду в Алеппо / Battle for water in Aleppo

People in Aleppo over 4 years experienced problems with water supply. Capturing a water station near Suleiman al-Halyabi Jabhat an-Nusra terrorists constantly blackmailed the Syrian authorities to the water shut-off. Frequent power outages required fuel for the operation of the object. The terrorists demanded that the Syrian authorities constant supply of diesel for electricity generator.No in fact most of it was for sale and refueling fighters technology.

Taking control of a water station in Suleiman al-Halyabi, the Syrian government will be able to provide water to more than a million residents, thus putting an end to one of the most pressing problems of the local residents. Люди в Алеппо более 4 лет испытывали проблемы с подачей воды. Захватив водонапорную станцию в районе Сулейман аль-Халяби, террористы Джебхат ан-Нусры* постоянно шантажировали сирийские власти отключением воды. Частые перебои с электроэнергией требовали топлива для функционирования объекта. Террористы требовали от сирийских властей постоянных поставок дизеля для работы электрогенераторов.Но на самом деле основная его часть шла на продажу и заправку техники боевиков. Взяв под контроль водонапорную станцию Сулейман аль-Халяби, сирийское правительство сможет обеспечить водой более миллиона горожан, положив тем самым конец одной из самых насущных проблем местных жителей. * - деятельность организации запрещена на территории РФ

