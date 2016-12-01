Плотницкий предложил обсудить Конституцию Украинской Федерации

Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий обратился ко всем настоящим патриотам Украины с призывом приехать в Луганск, чтобы совместно обсудить Конституцию Украинской Федерации (УФ ).

Это своё обращение он неслучайно приурочил к 25-летию проведения референдума о независимости Украины. Ведь за последнюю четверть века все смогли убедиться, что построение унитарной Украины с треском провалилось. И пора возводить на её месте нечто новое.

При этом Плотницкий напоминает, что времени для обсуждения и компромисса уже практически не осталось. Если проигнорировать его предложение, то Украина вскоре уже может развалиться на множество мелких территорий и погрузиться в полный хаос.