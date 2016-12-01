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Главная Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов издания Corriere della Sera опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 12:39 Новость: тема тэги гео Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью итальянской газете Corriere della Sera. Отвечая на вопрос об отношениях между Москвой и Римом, министр отметил, что общественное мнение Италии склоняется к необходимости вернуть между странами хороший диалог.

«Мы видим, что политические, деловые, общественные круги Италии все активнее высказывают недовольство санкционной политикой, выступают за возвращение двусторонних отношений на траекторию роста», — сказал Лавров. Он также напомнил, что целый ряд итальянских регионов поддержали резолюцию о возвращении торговых отношений с РФ и снятии ограничительных мер.

Лавров выразил надежду, что переговоры с итальянским коллегой Паоло Джентилони, которые пройдут 2 декабря, будут способствовать восстановлению диалога между странами.

Несмотря на санкции со стороны Запада и другие неблагоприятные факторы, экономика России чувствует себя хорошо, сказал министр.

«Проводимая в нашей стране политика импортозамещения приносит ощутимые результаты. В целом российская экономика крепко стоит на ногах, адаптировалась и к рестрикциям, и к низким ценам на нефть», — рассказал Лавров. При этом он уверен, что от ограничительных мер не выиграют ни Москва, ни Рим. Согласно данным итальянского агентства экспортных кредитов SACE, прямые итальянские потери от антироссийских санкций оцениваются в 2,5-3 миллиарда долларов.

«Естественно, что и российские участники несут определенные издержки», — не стал отрицать Лавров.

Отвечая на вопрос об отношениях России и США, министр сказал, что взаимовыгодный диалог можно развивать сразу в нескольких направлениях.

«У нас также есть возможности для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах. Заинтересованы в расширении культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. В общем, при обоюдном желании нам есть над чем потрудиться», — отметил Лавров.

Отношения России и США пребывают в серьезном кризисе. Глава МИД РФ напомнил, что Вашингтон так и не предоставил доказательства якобы вмешательства России в электоральный процесс в Америке.

«Президентом Дональду Трампу "помогли стать" американские граждане, поддержавшие его кандидатуру на выборах 8 ноября. Как не раз публично заявлял президент Владимир Путин, мы никогда не стремились влиять на избирательную кампанию, исходя из того, что это — внутреннее дело США. Если кто и пытался вмешиваться, то это союзники Америки. Почитайте, что говорили и писали о Дональде Трампе многие европейские лидеры в ходе предвыборной кампании», — сказал российский министр. Он отметил, что «небылицы про "русских хакеров"» уже набили оскомину.

«Симптоматично, что авторы подобных инсинуаций, взвинчивавшие русофобскую истерию в США накануне голосования, сейчас словно воды в рот набрали. Никакие обещанные "доказательства" вмешательства в электоральный процесс так и не были представлены ни американской, ни мировой общественности. Это еще раз подтверждает, что вся эта история — из области мифотворчества с целью решить конъюнктурные политические задачи», — заключил Лавров. Он выразил надежду, что команда избранного президента Дональда Трампа сделает практические шаги для нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

При этом Россия обеспокоена тем, как НАТО под управлением США сознательно повышает градус напряженности.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентное с момента окончания холодной войны наращивание военного потенциала, усиление военного присутствия и инфраструктуры НАТО на так называемом восточном фланге альянса с целью оказания военно-политического давления на нашу страну», — сказал глава МИДа, отметив, что учения НАТО носят провокационный характер. В частности, альянс использует мифическую «угрозу с Востока», чтобы размещать американские войска и тяжелую технику в Восточной и Центральной Европе.

«Даже в "лучшие времена" НАТО не прекращала продвижения своей военной инфраструктуры к российским рубежам, в том числе посредством "трех волн" расширения, поддерживала высокую активность в восточноевропейском регионе, встраивалась в противоракетные программы США, истинная направленность которых и до урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы не вызывала особых сомнений. Не говоря уже о попытках альянса и его отдельных стран-членов, не считаясь с нормами и принципами международного права, решать собственные узкокорыстные геополитические задачи», — сказал Лавров. Он напомнил про бомбардировки бывшей Югославии, вторжение в Ирак, агрессию против Ливии.

Именно провокациями со стороны НАТО вызвана переброска ракетных комплексов «Искандер» в Калининградскую область, отметил министр.

«В сложившихся условиях Россия, стоящая перед необходимостью адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена предпринимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности. Замечу также, что все эти шаги мы осуществляем на собственной территории. В отличие от США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией государства и проводящих провокационные военные демонстрации у наших границ», — заявил Лавров.

Говоря о ситуации на Украине, глава МИДа отметил, что «Россия заинтересована в разрешении конфликта вблизи своих границ больше, чем кто бы то ни было».

«Хотелось бы, чтобы у нас был предсказуемый и надежный сосед, с которым развивалось бы прагматичное равноправное взаимодействие по всем направлениям», — сказал министр.

Он отверг утверждения о том, что на юго-востоке Украины присутствуют российские тяжелые вооружения. Это «явно из области фантастики», подчеркнул министр и напомнил, что «специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и группа ОБСЕ в КПП "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе ни в одном из своих документов не зафиксировали фактов присутствия российских войск, наличия или поставок на территорию Донецкой и Луганской областей российских вооружений, в том числе тяжелых». При этом Киев «пытается компенсировать свои потери поставками вооружений из стран НАТО, в том числе летальных».

«Очевидно, что вопрос о наличии вооружений в Донбассе отпадет сам по себе в случае полной реализации минского комплекса мер, включая предоставление населению юго-востока надежных конституционных гарантий безопасности в виде особого статуса региона», — заключил Лавров.

Отвечая на вопрос о ситуации в Сирии, министр призвал Запад уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

«Сирийский конфликт может быть урегулирован только самими сирийцами. В этой связи вновь призываем западных и региональных партнеров отказаться от попыток геополитической инженерии в регионе», — сказал Лавров. Он напомнил, что главная цель — возвращение жизни в Сирии в мирное русло. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее