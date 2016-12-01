Партнеры















Мы в соцсетях

Главная На юге Украины начались учения с ракетными стрельбами опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 12:52 Новость: тема тэги гео На юге Украины начались испытания зенитных ракет средней дальности над акваторией Черного моря. Причем, этой ночью Киев сдвинул опасную зону западнее от российских границ. Начальник пресс-центра украинского Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил, что к учениям привлекут экипажи боевых транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ. Также будут задействованы зенитные ракетные комплексы С 300.

Как показывают данные радаров, иностранные авиакомпании всерьез восприняли начавшиеся учения. Их лайнеры изменили маршруты. Самолеты российских авиакомпаний и ранее использовали другие коридоры.

На прошлой неделе Украина сначала объявила закрытой для полетов зону, частично затрагивающую российские территориальные воды. В Москве это назвали провокацией. Министерство обороны России вручило украинским дипломатам военно-дипломатическую ноту. В ней выражался протест в связи с введением незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря воздушного пространства западнее крымского побережья. Было отмечено, что это противоречит нормам международного права. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее