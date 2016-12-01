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Боевые корабли Черноморского флота вышли в море. Украина увеличила зону безопастности до 30км

опубликовано alex1943 в Чт, 01/12/2016 - 13:06 Новость: тема тэги гео
CRIM
Военные корабли России вышли в море на время украинских учений у западных берегов Крыма на время проведения Украиной учений 1-2 декабря. Об этом сообщают РИА Новости.

"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", — сказал собеседник.

Начальник украинского пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил, что на юге Украины сегодня стартовали ракетные учения. "Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от РФ нет. Украинские военные готовы к любому варианту развития событий", - сказал Крыжановский.

Как сообщало украинское издание "Страна.ua", Министерство обороны допускает ракетный удар России в случае проведения Украиной ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Об этом журналистам сказал заместитель министра обороны Александр Дублян.

Представитель Росавиации сообщил журналистам, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются.
"Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", — сказал собеседник журналистов.

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал связанные с украинскими учениями события радиостанции «говорит Москва»: «Росавиация сообщила, что угрозы безопасности полетов нет. Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не имеют. Военные и так службу несут постоянно», — сказал Аксенов и отметил, что принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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