Савик Шустер уходит из телеэфира, но надеется вернуться

На странице Фейсбука канала 3s.tv заявили, что телеканал Савика Шустера прекращает свою деятельность с 1 января 2017 года. "Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, чтобы доказать, что неолигархическое телевидение в Украине имеет право на жизнь. Но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом, потому что у нас закончились деньги", - говорится в заявлении.

"К сожалению, ситуация на медийном рынке нашей страны доведена до абсурда: все телеканалы убыточны, они существуют только за счет владельцев-олигархов. В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а у Савика забрали разрешение на работу", - заявили на канале.

В то же время на 3s.tv надеются, что закрытия канала удастся избежать. "Из представителей бизнеса, к которым мы обращались, поддержка поступила только от одного человека. Если в течение ближайших недель кто-то из них все же откликнется - возможно, у нас получится избежать такого финала. Для этого есть все - и студия, и техника, и самое главное – люди: те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры и другие, которые по состоянию на сегодня уже написали заявления на увольнение", - говорится в заявлении.

«Поддержка» канала может закончиться тем, что телеканал, в котором сейчас есть «и студия, и техника, и самое главное – люди: те журналисты, редакторы, операторы, режиссеры, продюсеры» будет на корню куплен очередным олигархом. Такая вот «свобода слова» по-украински.