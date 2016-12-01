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Донбасс уже «захватили», теперь грозятся уничтожить Приднестровье за два дня

опубликовано alex1943 в Чт, 01/12/2016 - 13:54 Новость: тема тэги гео

В Киеве грозят за два дня захватить Приднестровье и провести там референдум, результаты которого будут не в пользу России. Об этом в эфире «UkrLife» заявил украинский политолог Виктор Небоженко. Даже журналист украинского канала не смогла сдержать улыбки по поводу такого отважного заявления.

По словам Небоженко, Украина – это «сильный барьер» для продвижения России на Запад: «Украина – это барьер. Это прекрасная роль, которую надо продавать. Это барьер для российского воздействия. Нельзя захватить, допустим, Приднестровье и Молдову, зная, что тут мощная страна. Более того, которая не будет церемониться. Украинская армия – это уже не армия марта 2014-го года. Если, не дай Бог, россияне будут делать какие-то провокации, связанные с избранием нового президента Молдовы, то они получат и со стороны румын очень мощный отпор, и со стороны Украины.Вам любой полковник скажет – для того, чтобы пресечь существование ПМР, нужно буквально суббота-воскресенье. В понедельник там уже будет проведен референдум, это мы умеем делать, где народ выскажется за свободу от Москвы. Всё это не проблема», — заявил Небоженко.

Надо отметить, что в последнее время этот «барьер» люби друзи как Европе, так и Вашингтоне, не то чтобы покупать, но и замечать перестали. Украинским русофобам ничего другого как придумывать новые провокации не остается.

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