Запорожье возмутилось заявлением министра культуры и будет требовать его увольнения

Депутаты Запорожского областного совета будут требовать освобождения Нищука с должности министра культуры Украины за заявление на телевидении о «завезенных людях» и генетике на востоке Украины.

Проект решения о соответствующем обращении в Верховную Раду, к Президенту и Премьер-министру внесен в повестку дня сессии Запорожского облсовета, которая запланирована на 15 декабря 2016 года.

«Мы, депутаты Запорожского областного совета, возмущены заявлением министра культуры Украины Нищука Е.Н. относительно генетической неполноценности востока Украины. Считаем подобные заявления недопустимыми как с морально-этической точки зрения, так и с правовой. Это путь к активизации противостояния в обществе и разжиганию межнациональной розни», - говорится в обращении.

В проекте решения Запорожского облсовета также говорится о том, что такие выступления нельзя оставлять без соответствующей реакции.

На брифинге 23 ноября, на следующий день после скандального заявления, сам Нищук заявил, что не видит оснований для своей отставки