Партнеры















Мы в соцсетях

Главная В США принят законопроект, ограничивающий возможность перемещения российских дипломатов по стране опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 14:16 Новость: тема тэги гео Палата представителей конгресса США приняла очередной законопроект, демонстрирующий недружественное отношение к России, направленный в этот раз на ущемление прав российских дипломатов, находящихся на территории США. Он призван ограничить возможность их перемещения по стране, об этом сообщается на официальном сайте палаты.

Согласно тексту, законопроект подразумевает, что "аккредитованные сотрудники дипломатических представительств РФ в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала".

Как отмечается, исключения касаются тех случаев, когда ФБР до конца предыдущего календарного квартала информирует о том, что за это время не было допущено никаких нарушений данного режима.

Данное положение включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 финансовом году. В МИД России раскритиковали подобные инициативы властей США, пообещав дать "зеркальный ответ".

Напомним, перед президентскими выборами, которые прошли в США 8 ноября, ФБР делало попытки не допустить дипломатов к избирательным участкам. Так, например, в Хьюстоне агенты бюро блокировали машину сотрудника генконсульства России, а госдеп рекомендовал работникам дипмиссий "самостоятельно не подходить к участкам". Тогда МИД направил в Вашингтон ноту протеста по поводу действий американских властей. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее