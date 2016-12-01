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Главная Запорожцы написали петицию Порошенко с требованиями восстановить экономические связи с Россией опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 14:38 Новость: тема тэги гео В связи с ухудшающейся катастрофическими темпами экономической ситуации, в Украине все чаще стали вспоминать о необходимости восстановления экономических связей с «братской» Россией, она же по совместительству «агрессор и оккупант». Сегодня в Запорожье прошла конференция, в которой приняли участие 30 депутатов местных советов, депутаты Верховной Рады, а также эксперты в области экономики. Участники мероприятия приняли резолюцию в адрес Президента Украины Петра Порошенко с призывом восстановить экономические связи с Россией для преодоления социально-экономического кризиса в регионе. Депутаты также выразили готовность вступить в межрегиональную парламентскую группу по связям с РФ, об этом сообщили украинские СМИ.

В принятой депутатами резолюции, в частности, отмечается: "Главная причина сложившейся катастрофической ситуации в экономике состоит в потере традиционных для региона рынков сбыта в России и других странах СНГ. Экономика Запорожской области всегда была ориентирована на экспорт, значительная часть которого приходилась на Россию, Белоруссию и Казахстан".

Также собравшиеся неожиданно вспомнили о близости менталитетов украинского и русского народов и призвали власть чтить память предков.

"Экономика нашего региона построена на связях с Россией. Необходимо восстановить межправительственные, межпарламентские взаимоотношения между Россией и Украиной. Я выступаю за то, чтобы мы восстанавливали интеграцию с нашими исконными рынками", - заявилл народный депутат Евгений Балицкий.

Депутат Запорожского облсовета Вадим Сухина отметил, что 90% продукции области экспортировалось в Россию, а на данный момент предприятия не могут поставлять продукцию даже в Казахстан из-за "торговой войны".

Его коллега по облсовету Андрей Кушниренко также обратил внимание на рекордное ухудшение экономических показателей региона в 2016 году.

"По экономическим показателям этого года Запорожская область – предпоследняя в Украине. Мы наблюдаем устойчивую тенденцию падения регионального валового продукта, сокращение производства, рост безработицы. В 2014-2015 экспорт в Россию сократился в 3 раза, вместе с тем сократился и экспорт в страны ЕС. Но по-прежнему больше всего продукции наша область поставляет в Россию - 21%. Без возврата на традиционные рынки перспектив развития у Запорожской области практически нет", - заявил депутат.

Участники форума призвали общественность поддержать их позицию по диверсификации рынков сбыта украинской продукции. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее