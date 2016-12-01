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Главная Украина прекратила подачу воды в ЛНР опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 14:56 Новость: тема тэги гео Украина прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора, находящегося на подконтрольной киевским силовикам территории. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил уполномоченный представитель Республики на переговорах участников Контактной группы Владислав Дейнего.

"С 1 декабря Украина снова повторяет ту же самую попытку – остановить водоснабжение. На этот раз остановлен только один водовод - примерно в 11.00 часов обесточены насосные агрегаты Петровского водозабора. И с этого направления на Луганск вода сейчас не поступает, хотя глава военно-гражданской администрации Луганской области об этом почему-то ничего не знает и сейчас публично заявляет, что они ничего не останавливали и все продолжает работать", - сказал он.

Представитель Республики в экономической подгруппе Контактной группы и.о. министра экономического развития Елена Костенко сообщала, что украинская сторона через Контактную группу проинформировала ЛНР о намерении прекратить подачу воды в Республику с 1 декабря.

Ранее, в ходе состоявшегося в Берлине 19 - 20 октября саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины Киев попытался "взыскать с Луганска 270 млн. гривен за воду при помощи партнеров по нормандскому формату, однако получил рекомендацию решать данный вопрос в рамках экономической подгруппы Контактной группы".

Дейнего подчеркивал, что Украина требует от ЛНР оплатить 270 млн гривен за поставки воды, еще даже не заключив соответствующего соглашения.

При этом он напомнил, что пункт 8 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений предполагает "определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины)". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее