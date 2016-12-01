Запрет экспорта кругляка не решает проблемы незаконной вырубки, — эксперт

Проблема незаконной вырубки леса на Украине очень серьезная, но ее невозможно решить запретом на экспорт кругляка. Об этом заявил экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

По его словам, то, что вопрос отмены моратория на экспорт леса кругляка оказался привязанным к получению 600 млн евро финансовой помощи со стороны ЕС, обусловлено Соглашением об ассоциации, которое Украина подписала с Евросоюзом и большая часть которой — это углубленная зона свободной торговли.

«А это значит, что ни один из участников без договоренности с другой стороной не может вводить какие-то ограничения во взаимной торговле. Украина без согласования с ЕС ввела запрет на экспорт кругляка. То есть нарушила Соглашение об ассоциации в вопросе зоны свободной торговли. Соответственно, вопрос сейчас ставится Европейским Союзом таким образом: если Украина нарушает свою часть соглашения, то должен ли ЕС выполнять свою часть, в том числе в рамках этой макроэкономической помощи?», — отметил Александр Жолудь.

При этом он добавил, проблема незаконной вырубки на Украине очень существенная и, безусловно, требует каких-то действий.

«С другой стороны, являются ли ограничения на экспорт леса кругляка полезным с этой точки зрения? Не очень, потому что после того, как запретили экспорт кругляка, статистика показывает, что в этом году на Украине очень сильно вырос экспорт по статье „дрова“. То есть на самом деле тот же самый лес сейчас вывозят по другим статьям», — считает эксперт.

В-третьих, добавил он, сторонники запрета экспорта кругляка говорят о том, что он должен стимулировать украинскую деревообрабатывающую — прежде всего, мебельную — промышленность.

«Но на самом деле, если говорить о лесе кругляке, то его значительная часть — это как раз сосны, которые не используются в производстве мебели. Соответственно, говорить, что этот запрет стимулирует внутреннее производство и более глубокую переработку — не совсем корректно. Поэтому в целом я соглашаюсь, что необходимо решать проблему незаконной вырубки леса. Но, к сожалению, решить ее невозможно такими действиями, которые были проведены, в частности, без нормальной работы таможни», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что этот мораторий можно отменить, однако при этом необходимо заняться защитой леса от незаконной вырубки. «В других странах, например, это делают чипированием всей древесины и запретом экспорта нечипированной. В том числе эта практика существует и на Украине. Но, к сожалению, у нас очень часто кроме легального экспорта есть и нелегальный экспорт. И вот с этим надо бороться. Но не ограничением экспорта, а более корректной работой пограничной службы и таможни», — отметил Жолудь.

Напомним, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина в ближайшие недели отменит запрет на экспорт необработанной древесины. В ответ на это ЕС готов предоставить последний транш финансовой помощи в сумме 600 миллионов евро.