На Галичине жильцы общежития встретили зиму без договора на теплоснабжение

В одном из общежитий Николаева на Львовщине, уже более месяца жители пытаются обогревать свои квартиры электроприборами. Частное предприятие, на балансе которого находится здание, до сих пор не заключило соглашения о теплоснабжении.

Несмотря на начало зимы, в домах 48 семей николаевского общежития до сих пор нет отопления. Его жительница, молодая мама Андриана, рассказывает: из-за поврежденной крыши вода течет прямо в квартиры. Поскольку в доме холодно и сыро, стены покрылись грибком. Еще будучи беременной, женщина жаловалась на насморк и удушье. А когда родила младенца, из-за слабого здоровья малыш сразу попал в реанимацию.

«Слава Богу, что в Охматдете решили этот вопрос. Но как в таких условиях жить ребенку?», — возмущается Андриана.

Сырость и холод поселились во всех квартирах общежития. А когда люди начали греться электроприборами, не выдержала и старая проводка. Поэтому жители на некоторое время остались еще и без света.

Общежитие семейного типа принадлежит частному предприятию. Однако фирма хочет передать здание на баланс горсовета.

«Мы не в состоянии это содержать. Мы его таким приняли и уже столько лет, кроме убытков, ничего не имеем», — говорит председатель частного предприятия Юрий Оголев.

Однако в мэрии говорят, что пока владелец не наведет порядок с общежитием, на баланс города его брать не будут.

«Чтобы мы приняли общежитие, нужно, чтобы хозяин сделал хоть какой-то минимальный ремонт крыши и коммуникаций», — заявляет мэр Николаева Андрей Щебель.

В общежитии нет договора о поставках тепла. Включить отопление коммунальщики обещают только тогда, когда частное предприятие, которому принадлежит здание, внесет аванс — 30 тысяч гривен. И Юрий Оголев говорит, что таких средств у его фирмы нет. Поэтому юристы советуют жителям брать ситуацию в свои руки.

«Им следует создать инициативную группу, провести собрание и направить определенные обращения в органы местного самоуправления и к владельцу этого дома. Если в 30-дневный срок ответов на запросы не будет, рекомендуем обращаться в суд», — отмечает юрист Игорь Громзяк.