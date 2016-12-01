Главная

Депутат Верховной рады Онищенко передал американским спецслужбам компромат на президента Украины Порошенко

опубликовано alex1943 в Чт, 01/12/2016 - 18:05 Новость: тема тэги гео
onischenko
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», Александр Онищенко (партия «Воля народа») рассказал, что передал американцам в числе компромата и аудиозаписи разговоров с самим президентом Порошенко, сделанные при помощи диктофона в наручных часах.

На Украине скандал, связанный с этим депутатом, длится уже месяца два: СБУ обвиняет Онищенко в государственной измене после того, как он сообщил журналистам «Страны» о том, как Порошенко просил его «...покупать голоса депутатов».

Онищенко заявил по этому поводу: «По моей информации, представители АП очень плотно поработали с медийным рынком накануне выхода, чтобы минимизировать последствия публикации, где-то деньгами, где-то личными просьбами через посредников. Самую интересную информацию я держу на потом. Сегодня изменник родине, а после нее я стану рукой Кремля. Нет никаких российских спецслужб, я работаю с американскими специальными службами. А это для Порошенко гораздо хуже».

По словам Александра Онищенко, документальный компромат на Порошенко американским спецслужбам он уже передал в конце ноября. Речь идет о подкупе депутатов Верховной рады, причем деньги для этого, по утверждению Онищенко, ему выдавали прямо в Администрации президента.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет