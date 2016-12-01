Депутат Верховной рады Онищенко передал американским спецслужбам компромат на президента Украины Порошенко

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», Александр Онищенко (партия «Воля народа») рассказал, что передал американцам в числе компромата и аудиозаписи разговоров с самим президентом Порошенко, сделанные при помощи диктофона в наручных часах.

На Украине скандал, связанный с этим депутатом, длится уже месяца два: СБУ обвиняет Онищенко в государственной измене после того, как он сообщил журналистам «Страны» о том, как Порошенко просил его «...покупать голоса депутатов».

Онищенко заявил по этому поводу: «По моей информации, представители АП очень плотно поработали с медийным рынком накануне выхода, чтобы минимизировать последствия публикации, где-то деньгами, где-то личными просьбами через посредников. Самую интересную информацию я держу на потом. Сегодня изменник родине, а после нее я стану рукой Кремля. Нет никаких российских спецслужб, я работаю с американскими специальными службами. А это для Порошенко гораздо хуже».

По словам Александра Онищенко, документальный компромат на Порошенко американским спецслужбам он уже передал в конце ноября. Речь идет о подкупе депутатов Верховной рады, причем деньги для этого, по утверждению Онищенко, ему выдавали прямо в Администрации президента.