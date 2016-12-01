Митинг киевских стариков и хлебный показатель Украины

В среду, 1 декабря, в центре Киева митинговали пожилые люди, немного — человек 250. Они собрались под государственными флагами у выхода из метро «Крещатик», а затем понесли свое письмо в администрацию президента Украины. Полиция на время акции протеста перекрыла главную улицу украинской столицы.

Киевским журналистам пенсионеры говорили, что в письме просят президента Порошенко «защитить их от жизни такой»… То есть, жизни в нищете, при которой приходится выбирать: купить хлеба, чтобы не умереть, или заплатить за коммунальные услуги, но «протянут ноги».

К слову, о хлебе: производство и потребление «главного продукта» на Украине за последние несколько лет снизилось на 15%. Эксперты связывают это с тем, что само население Украины только за 4 года сократилось на 2,9 миллиона человек, и на 1 января 2016 года составило 42 760000 жителей. За это же время уменьшилось не только потребление хлебобулочных изделий, но также объемы экспорта и импорта, утверждают эксперты. Все чаще люди делают выбор в пользу продуктов подешевле. Выходит, есть, «продукт первой необходимости», каким всегда считался хлеб в стране с самым лучшим черноземом в мире, большому числу украинцев сегодня не по карману?