Прогнозы: кто станет преемником Саакашвили в Одесской облгосадминистрации

30 ноября президент Пётр Порошенко подписал распоряжение № 280/2016-рп «Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Одесской облгосадминистрации». Документы для участия в конкурсе будут приниматься до 15 декабря, а сам он пройдёт 20 декабря.

Одесский портал «Таймер» размышляет о возможных претендентах на эту должность.

Глава Одесской областной организации «Блок Петра Порошенко», нардеп Алексей Гончаренко пока не принял окончательного решения об участии в конкурсе на занятие вакантной должности главы Одесской ОГА. «Я для себя ещё решения не принял», — сказал нардеп, добавив в то же время, что есть срок подумать до 15 декабря.

Одним из претендентов на должность губернатора Одесской области является бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, который в 2006-2007 годах уже побывал в кресле председателя Одесской ОГА. В настоящее время он находится за границей. Он пообещал рассказать о своём решении несколько позже, когда вернётся в Украину.

Также одним из возможных кандидатов на должность главы облгосадминистрации является председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, который, к сожалению, в настоящее время находится на больничном.

В числе возможных преемников Саакашвили упоминается и экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц.