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Лидер президентской гонки во Франции обвиняет Киев в разжигании войны на Донбассе

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 18:51 Новость: тема тэги гео
фийон

Победитель праймериз республиканцев во Франции, один из кандидатов на президентское кресло Франсуа Фийон заявил, что именно Киев разжигает военный конфликт на Донбассе. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Фийон — в прошлом премьер-министр Франции — сейчас лидирует в президентской гонке (43% голосов). Выборы президента состоятся в марте 2017 года. Фийона в Европе называют «пророссийским», поскольку он выступает за отмену санкций и сближение с Российской Федерацией. По его мнению, санкции только «разорили западноевропейских фермеров». При этом отношения с США для него все же приоритетнее, чем с Россией.

Франсуа Фийон публично заявил, что именно на официальном Киеве лежит ответственность за разжигание военного конфликта на востоке Украины. Это первое такое заявление, сделанное известным политиком Евросоюза по отношению к нынешней киевской власти.

Победа Франсуа Фийона на праймериз (66,6%) правых и центристов во Франции свидетельствует о новом тренде в европейской политике — сближении с Россией, пишет New York Times.

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