Для изменения системы начисления оплаты за тепло следует изменить законодательство, — украинский эксперт

Для новой системы исчисления оплаты за потребленную тепловую энергию, предложенной правительством, пока нет законодательных оснований.

Об этом заявила эксперт в области энергетики Мария Яковлева, комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло по показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.

«Ввести такую ​​новую систему исчисления должны не коммунальные поставщики тепла или еще кто-то, а Кабмин и госрегулятор в лице НКРЭ, которые должны внести изменения в нормативную документацию. Без этого это голословное заявление. Пожалуйста, подкрепляйте лозунги законодательно, потому что сейчас система расчетов совсем другая. Вводите массовое установление счетчиков с помощью нормативных актов, затем проводите тендеры и закупайте эти приборы. Сейчас неизвестно, дойдут эти лозунги к реализации», — отметила эксперт.

Напомним, в среду, 30 ноября, председатель правительства Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин планирует ввести требование начислять оплату за услуги теплоснабжения по показаниям счетчиков даже в тех домах, где счетчики не установлены.