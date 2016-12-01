Для изменения системы начисления оплаты за тепло следует изменить законодательство, — украинский эксперт

Для новой системы исчисления оплаты за потребленную тепловую энергию, предложенной правительством, пока нет законодательных оснований.
Об этом заявила эксперт в области энергетики Мария Яковлева, комментируя заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что правительство планирует принять решение, согласно которому все многоквартирные дома будут платить за тепло по показаниям счетчиков, даже если счетчик не установлен.
«Ввести такую новую систему исчисления должны не коммунальные поставщики тепла или еще кто-то, а Кабмин и госрегулятор в лице НКРЭ, которые должны внести изменения в нормативную документацию. Без этого это голословное заявление. Пожалуйста, подкрепляйте лозунги законодательно, потому что сейчас система расчетов совсем другая. Вводите массовое установление счетчиков с помощью нормативных актов, затем проводите тендеры и закупайте эти приборы. Сейчас неизвестно, дойдут эти лозунги к реализации», — отметила эксперт.
Напомним, в среду, 30 ноября, председатель правительства Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин планирует ввести требование начислять оплату за услуги теплоснабжения по показаниям счетчиков даже в тех домах, где счетчики не установлены.
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