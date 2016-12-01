Украинские пограничники задержали Дунае морское грузовое судно Танзании, которое заходило в порт Крыма

Об этом в четверг, 1 декабря, на брифинге рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, судно SKY MOON, шедшее под флагом Танзании, было задержано 30 ноября во внутренних украинских водах. Корабль был остановлен катером морской охраны «Гриф». На борту судна украинские пограничники обнаружили девять членов экипажа. Капитан корабля оказался гражданином Ливии, а вся его команда состояла из граждан Сирии.

«Из-за невыхода на связь с уполномоченным органом Госпогранслужбы Украины пограничники вынуждены были остановить указанное морское судно и на основании постановления суда осуществить его осмотр», — заявил Слободян. Также он рассказал, что во время обыска в судовом журнале обнаружились записи о посещении танзанийским кораблем порта полуострова Крым. Это дало пограничникам основание отбуксировать судно в украинский порт Рени и составить на капитана и членов команды SKY MOON административный протокол.

Напомним: власть Украины по-прежнему считает Крым территорией, которую «аннексировала» Россия, и все посещения полуострова без разрешения на то Киева считаются незаконными.