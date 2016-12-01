Главная

У тернопольских полицейских изъяли алкогольного суррогата на миллион

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 20:00 Новость: тема тэги гео
полиция

Значительный резонанс вызвало задержание в райцентре на Тернопольщине трех переаттестованных полицейских, которые наладили подпольную сеть по розливу и продаже «паленого» алкоголя.

Бравые офицеры-правоохранители не только разливали самогон в бутылки, но и подделывали акцизные марки и занимались оптовыми поставками в магазины и бары. Скорее всего преступная схема процветала годами. Руководство райотдела полиции конечно ничего об этом не знало и свою долю наличных в конверте не получало.

Фискальная служба сообщила детали аферы по результатам многочисленных обысков. «В рамках операции «Акциз-2016» и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 и ч.1 ст.199 УК Украины налоговой милицией ГУ ДФС в Тернопольской области совместно с прокуратурой, СБУ и Нацполициею установлены трое лиц, которые поставляли спирт производителям фальсифицированных ЛВИ, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Также установлено, что изготовление фальсификата и печать подробных акцизных марок осуществляли родственники фигурантов по местам своего проживания. Реализовывали его в т. ч. через торговые объекты, которые также принадлежат членам их семей.

Кроме того, правонарушители распространяли фальсификат среди предпринимателей района. К противоправной деятельности по реализации фальсифицированного алкоголя было привлечено более 40 субъектов хозяйственной деятельности и других физических лиц, которые под давлением организаторов схемы были вынуждены продавать указанный «товар».

Во время обысков, проведенных по местам работы и жительства правонарушителей, выявлено и изъято более 1,2 тыс. литров спирта, почти 740 литров фальсифицированных ЛВИ, 40 литров фальсифицированного коньяка, ключи для закупоривания бутылок, пробки, 290 этикеток и контрэтикеток, 992 поддельные марки акцизного налога, принтер, на котором осуществлялась печать этих марок, 207 пачек табачных изделий, черновые записи и 2 транспортных средства (Mercedes Sprinter и Wolksvagen Т4), принадлежащих участнику преступной группы и которыми осуществлялась перевозка спирта и фальсификата.

Общая ориентировочная стоимость изъятых ценностей составляет более 1 млн.грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится прокуратурой Тернопольской области.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!