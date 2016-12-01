У тернопольских полицейских изъяли алкогольного суррогата на миллион

Значительный резонанс вызвало задержание в райцентре на Тернопольщине трех переаттестованных полицейских, которые наладили подпольную сеть по розливу и продаже «паленого» алкоголя.

Бравые офицеры-правоохранители не только разливали самогон в бутылки, но и подделывали акцизные марки и занимались оптовыми поставками в магазины и бары. Скорее всего преступная схема процветала годами. Руководство райотдела полиции конечно ничего об этом не знало и свою долю наличных в конверте не получало.

Фискальная служба сообщила детали аферы по результатам многочисленных обысков. «В рамках операции «Акциз-2016» и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 и ч.1 ст.199 УК Украины налоговой милицией ГУ ДФС в Тернопольской области совместно с прокуратурой, СБУ и Нацполициею установлены трое лиц, которые поставляли спирт производителям фальсифицированных ЛВИ, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Также установлено, что изготовление фальсификата и печать подробных акцизных марок осуществляли родственники фигурантов по местам своего проживания. Реализовывали его в т. ч. через торговые объекты, которые также принадлежат членам их семей.

Кроме того, правонарушители распространяли фальсификат среди предпринимателей района. К противоправной деятельности по реализации фальсифицированного алкоголя было привлечено более 40 субъектов хозяйственной деятельности и других физических лиц, которые под давлением организаторов схемы были вынуждены продавать указанный «товар».

Во время обысков, проведенных по местам работы и жительства правонарушителей, выявлено и изъято более 1,2 тыс. литров спирта, почти 740 литров фальсифицированных ЛВИ, 40 литров фальсифицированного коньяка, ключи для закупоривания бутылок, пробки, 290 этикеток и контрэтикеток, 992 поддельные марки акцизного налога, принтер, на котором осуществлялась печать этих марок, 207 пачек табачных изделий, черновые записи и 2 транспортных средства (Mercedes Sprinter и Wolksvagen Т4), принадлежащих участнику преступной группы и которыми осуществлялась перевозка спирта и фальсификата.

Общая ориентировочная стоимость изъятых ценностей составляет более 1 млн.грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится прокуратурой Тернопольской области.