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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 1 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 20:13

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. За прошедшие сутки украинские силовики одну тысячу триста восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 1 декабря сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «При этом противник выпустил сто тридцать восемь артиллерийских снарядов калибра 152 и 122 мм, двести восемьдесят одну мину калибра 120 и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия. Обстрелам со стороны украинских боевиков Панченко, Брусова, Грузевича, Шапталы, Николюка, Соколова и Делятицкого подверглись населенные пункты Республики Горловка, Озеряновка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Новоласпа, Коминтерново, Набережное, Ленинское, Сосновка, Октябрь, Таврическое, Саханка, Безыменное и поселок Трудовские Петровского района Донецка. От артиллерийского и минометного огня с позиций украинских силовиков в населенных пунктах: Крутая Балка — сгорел один многоквартирный жилой дом по улице Победы, Коминтерново — повреждения получил один жилой дом по улице Победы, Старомихайловка – повреждения получил один дом по улице Октябрьской, Ленинское — повреждения получили более двадцати жилых домов по улице Гагарина. В результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны украинских силовиков территории Республики ранения получили Староменко Людмила Владимировна 1952 года рождения и Лепетюха Максим Викторович 1982 года рождения. Среди военнослужащих НМ ДНР один получил ранения. Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее