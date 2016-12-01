Отключение воды Киевом не повлияет на работу котельных в Республике – "Лугансквода"

Прекращение Киевом подачи воды с Петровского водозабора не повлияет на работу котельных в Луганске. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель директора предприятия Игорь Ометов.
Сегодня украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора, находящегося на подконтрольной киевским силовикам территории и питающего столицу Республики.
"Хочу заверить всех жителей города Луганска, что на подачу тепла городским предприятием "Теплокоммунэнерго" тоже дефицита никакого, котельные не почувствуют и будут работать все в штатном режиме", - подчеркнул Ометов.
Представитель Республики в экономической подгруппе Контактной группы и.о. министра экономического развития Елена Костенко сообщала, что украинская сторона через Контактную группу проинформировала ЛНР о намерении прекратить подачу воды в Республику с 1 декабря.