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Херсон криминальный: по улицам русского города разгуливают банды наркоманов

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 20:23 Новость: тема тэги гео
Херсон наркоманы

Украинско-фашистский режим Порошенко-Гройсмана продолжает уничтожать нормальную жизнь мирного населения. Криминальные группировки заполонили все русские города в стране «404». В частности, во время патрулирования города Херсона, полицейские неоднократно выявляли у граждан вещества, похожие на наркотики, а также устройства для их употребления.

Так, на улице Мира двое граждан увидели инспекторов и начали скоропостижно убегать. Полицейские догнали их и задержали. Во время поверхностной проверки у них обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на каннабис, и устройство для его употребления.

Другой случай произошел на углу улиц Залаэгерсег и Университетской. Патрульные заметили неизвестного, который резко изменил направление движения. Это вызвало подозрение. Инспекторы догнали его. Во время поверхностной проверки у него обнаружили шприц с веществом, похожим на наркотическое.

Также на перекрестке улиц Мира и Университетской внимание патрульных привлекла группировка молодых людей. Во время общения с инспекторами один из ребят подозрительно вел себя, несколько раз сказал, что должен идти. Патрульные провели поверхностную проверку и обнаружили у него элемент устройства для употребления наркотических веществ. Во всех случаях на место вызвали следственно-оперативную группу.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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