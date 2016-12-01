На Херсонщине экстремисты формируют нацбаты для «освобождения Крыма»

Об этом рассказал украинский генерал-майор Василий Вовк, говоря о проблемах безопасности Херсонщины. Вовк отметил, что радикалы из числа крымских татар создают вооружённые формирования, чтобы силой вернуть полуостров в состав Украины. Дословно: «Есть опасный фактор, связанный с крымскими татарами. У них есть сильное желание вернуть Крым, они сейчас накапливают силы, создают вооруженные формирования».

Другая опасность, по мнению генерала состоит в близости Херсонской области к полуострову Крым и в том, что Херсонщина находится за пределами общественного внимания Украины, а «пророссийские настроения» здесь ширятся.

В принципе, ничего нового украинский генерал не сказал. О формировании спецбатальона для освобождения Крыма время от времени напоминает известный крымско-татарский экстремист Ленур Ислямов, который и занимается этим военным образованием, пытаясь даже втиснуть его в состав ВСУ. Во всяком случае, о переговорах с президентом Порошенко по этому поводу Ислямов рассказывал украинским журналистам. Результат переговоров неизвестен, а вот пророссийские настроения на Херсонщине действительно ширятся из-за беспредела украинских военных, дислоцирующихся на подступах к Крыму и тех же бойцов крымско-татарского нацбата.