Молодежь Луганска спела «Спят курганы темные» на мосту у Станицы Луганской

Луганские студенты на разрушенном мосту через Северский Донец, по которому проходит линия соприкосновения, провели флешмоб и исполнили песню "Спят курганы темные". Ранее в ряде городов Украины прошла серия флешмобов, участники которых исполнили песни из советских кинофильмов. Первая такая акция состоялась на вокзале в Запорожье, где жители города исполнили песню из фильма "Весна на Заречной улице". Затем идею подхватили харьковчане, исполнив "Старый клен", позже к акции присоединились одесситы, спев "Смуглянку". В ЛНР акцию подхватили жители Брянки, исполнившие "Спят курганы темные".

Сегодня студенты, работающие в Луганской академической филармонии, поддержали и проходившие на мосту жители Луганщины, некоторые из которых присоединились к исполнению знаменитой композиции, написанной в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским для фильма "Большая жизнь".

"Очень полезное дело - тут очень большой накал, передовая, много оружия. Эта песня, исполненная нашей молодежью, да еще и в таком месте, напоминает нам, что все мы когда-то жили вместе и счастливо, и у всех нас - русских, грузин, украинцев - была одна Родина", - уверена пенсионерка, жительница Новоайдара Надежда Лысенко.

"Очень жаль, что эту песню сейчас не слышали украинские военные, может быть они бы вспомнили, что есть еще что-то, кроме ненависти", - отметила луганчанка Анастасия.