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Главная В Донецке подвели итоги работы ОД «Донецкая Республика» опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 21:14

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Активисты общественного движения «Донецкая Республика» за ноябрь организовали и провели в городах и районах ДНР более 800 различных мероприятий. Об этом сегодня сообщил первый заместитель руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Андрей Крамар.

«За прошедший месяц нашим движением проведено более 800 мероприятий по всей территории Донецкой Народной Республики», — сказал собеседник агентства. Среди прочих Крамар выделил в качестве самых значимых второй съезд актива движения к двухлетию его создания и годовщину инаугурации Главы ДНР Александра Захарченко.

Отделение общественного движения «Донецкая Республика» в Старобешево стало лучшим по итогам ноября. Об этом сегодня на пресс-конференции в ДАН сообщил первый заместитель руководителя Центрального исполкома ОД «ДР» Андрей Крамар.

«У нашего движения есть такая традиция, как награждение в конце месяца лучшего отделения. По итогам ноября лучшим отделением ОД было признано Старобешевское отделение», — сказал он.

В свою очередь секретарь Старобешевского отделения ОД «Донецкая Республика» Николай Михайлов отметил, что за минувший месяц ряды отделения пополнили 128 человек.

«При составлении плана работы на ноябрь мы учитывали разные возрастные категории. В первую очередь — это дети. Было проведено несколько мероприятий, такое как «Я хочу на сцену» и многие другие. Все участники были поощрены призами», — добавил Михайлов.

Всего же, по состоянию на сегодняшний день, в движении состоят 162 929 человек. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее