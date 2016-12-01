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За неимением средств на лекарства, в Харькове решили «лечить» онкобольных музыкой

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 21:51 Новость: тема тэги гео
музыка

Поскольку средств на лечение онкобольных нет, а у самих больных доходов хватает разве что на коммуналку и кусок хлеба, в Харькове их решили «лечить» музыкой. Благо, всегда найдутся исполнители, которые проведут для страждущих благотворительный концерт.

В зале Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского стартовал проект «Музыка против рака». Музыканты исполнили произведения знаменитых композиторов, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Эта акция направлена на то, чтобы доказать, что рак — это не приговор. Также мы хотим разрушить барьер между здоровым человеком и человеком с онкологической болезнью. В этом нам поможет медицина и музыка», — сказал Денис Скорый, который является директором Областного онкологического центра.

По его словам, проект создан для того, чтобы оказать социальную и психологическую помощь людям, которые болеют онкологией. Организаторы этого проекта займутся изучением музыкальной терапии, чтобы понять, какая музыка сможет наиболее эффективно помочь и поддержать болеющих онкологическими заболеваниями.

Напомним: глава минздрава Украины «американская украинка» Ульяна Супрун не так давно объявила, что государство больше не будет тратить деньги на лечение онкобольных граждан, это их личное дело. Программа государственной помощи «Онкология» закрывается. Подобное решение чиновница аргументировала тем, что ее ведомство должно концентрироваться на профилактике болезней, а не их лечении.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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