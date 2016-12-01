Украина жива только в телевизоре, — депутат Власенко

По результатам государственного переворота на Украине ничего не изменилось, в политической системе лишь изменили голову. Зато все остальные составляющие остались прежними.

Такое заявление сделал народный депутат, член фракции «Батькивщина» Сергей Власенко.

В частности, нардеп подчеркнул, что вопреки обещаниям власти на майдане, на Украине происходит лишь имитация реформ: «К сожалению, по результатам „революции достоинства“ в стране ничего не изменилось. В системе просто изменили голову. А вся система ценностей такая же, как была. Фамилию Янукович изменили на фамилию Порошенко, Сашу-стоматолога изменили на Кононенко. Чечетова изменили на Олеся Довгого или Березенко. Никаких реформ на европейском пути не происходит. То, что власть представляет, как реформы, на самом деле совсем таковыми не являются».

«Единственное отличие — в том, что Янукович не превращал Украину в виртуальную страну. Мы живем не в стране реалий, а в стране, где страна жива только в телевизоре и в воображении нескольких человек. Информационный рынок — тотально контролируется администрацией Порошенко. Сегодня мы все переходим из страны реалий в страну пиара и виртуальную страну», — заявил близкий друг Юлии Тимошенко.

Также Сергей Власенко отметил бездеятельность правоохранительных органов и судебной системы: «Сегодня на Украине практически не работает судебная система. Она насквозь коррумпирована, и это факт. Однако есть еще и другой аспект этой проблемы. Если прокуроры приносят непрофессиональные материалы, условно — набор документов, которые нельзя назвать даже материалами уголовного дела, то что мы тогда хотим от судьи? Когда говорят, что реформа судебной системы заключается в том, чтобы разогнать всех судей и набрать вместо них новых, то это тоже не выход, ведь кому-то нужно будет работать. Кроме судей, оставшихся в Крыму, Высший совет юстиции за два года подал запросы на лишение полномочий лишь на 50 судей. Зато оставили там только тех, кто предан Порошенко и его группировке».