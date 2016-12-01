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«Перемирие» на Донбассе: в результате обстрелов ВСУ в поселке Зайцево сгорели четыре дома

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 22:07 Новость: тема тэги гео
пожар

В первый день зимы декабря украинские оккупанты в очередной раз обстреляли поселок Зайцево, находящийся на северной окраине Горловки. Пожары в результате обстрела возникли сразу в четырех частных жилых домах. По сути, еще четыре семьи лишились крова.

«Сегодня в результате недавнего обстрела со стороны ВСУ в поселке Зайцево по улице Героической горят четыре жилых частных дома. Во всех домах зафиксированы прямые попадания», — сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько. Информация о пострадавших в результате этого обстрела пока не поступала.

Также в течение последних суток двое мирных жителей и военнослужащий Донецкой Народной Республики получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин: «В результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны украинских силовиков территории Республики ранения получили женщина 1952 года рождения и мужчина 1982 года рождения. Ранение получил и один военнослужащий ДНР».

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