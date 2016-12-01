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Главная Сводка событий Новороссии за 1 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 22:09

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня утром в результате боевых действий Донецкая Фильтровальная Станция была обесточена. Без водоснабжения остались населённые пункты: Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, сёла Васильевка и Спартак Ясиноватского района. Украинский снайпер открыл огонь по ремонтной бригаде, которая прибыла в район фильтровальной станции для проведения восстановительных работ на линии электропередачи. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинская армия за прошедшие сутки 1308 раз обстреляла прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. С позиций ВСУ было выпущено 138 артиллерийских снарядов калибрами 152 и 122 мм и 281 мина калибрами 120 мм и 82 мм. Кроме того, применялись гранатометы, БМП и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись: Горловка, поселок Озеряновка, Ясиноватая, поселок Крутая Балка и село Спартак, поселки Александровка, Старомихайловка и Трудовские, Докучаевск и южные села Республики — Новоласпа, Коминтерново, Набережное, Ленинское, Сосновка, Октябрь, Таврическое, Саханка и Безыменное. Двое мирных жителей и один военнослужащий ДНР получили ранения. В результате обстрелов было повреждено 23 дома в Горловке, на западе Донецка и в южных селах Ленинское и Коминтерново.

Киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. С направления Станицы Луганской по району памятника князю Игорю велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора, который находится на подконтрольной киевским силовикам территории. Об этом сегодня сообщил уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее