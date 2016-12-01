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Главная Брифинг об эпизоотической ситуации в Республике опубликовано Nvb2003 в Чт, 01/12/2016 - 22:14

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Случаи бешенства среди животных на территории, подконтрольной Украине, фиксируются гораздо чаще, чем в ЛНР, из-за отказа Киева от вакцинации. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил директор Республиканского государственного лабораторно-диагностического центра ветеринарной медицины Николай Игнатов.

"По сравнению с прошлым годом у нас в Республике меньше (случаев бешенства) и по сравнению с "Луганской областью" у нас тоже существенная разница. В "Луганской области" за этот период выявлено 35 неблагополучных пунктов", - отметил он.

При этом директор напомнил, что в ЛНР эпизоотическая ситуация является благополучной, и в текущем году случаи бешенства были зафиксированы всего в четырех населенных пунктах.

"Главная причина в том, что мы проводим пероральную вакцинацию диких животных. На Украине это мероприятие сейчас не проводится", - пояснил Игнатов.

"Благодаря Российской Федерации, которая предоставляет нам эту вакцину в достаточном количестве и предоставила в этом году 220 тыс. доз, мы провели весеннюю кампанию по раскладке этой вакцины и на завершении у нас осталось разложить где-то 30 тыс. доз", - добавил он.

"В связи с этим посещаемость (животными) этой вакцины на контрольных участках очень хорошая – где-то 94% и это говорит о том, что дикие животные идут на эту приманку и вакцинируются", - отметил директор центра ветеринарной медицины. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее