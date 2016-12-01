Украинская артиллерия нанесла удар по Донецкой фильтровальной станции, а прибывших ремонтников обстрелял снайпер

Вечером, 1 декабря, ВСУ нанесли целенаправленный удар по Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая обслуживает мегаполис и близлежащие населенные пункты по обе стороны линии фронта. На данный момент станция обесточена.

Прекращено водоснабжение Авдеевки (город находится под контролем ВСУ), частично нет воды в некоторых районах Донецка и Ясиноватой, а также в поселках Спартак, Верхнеторецкое и Васильевка.

Генеральный директор предприятия «Вода Донбасса» Олег Мокрый отметил, что в случае более трехчасового отсутствия электроснабженияДФС, ситуация с водоснабжением ухудшится. «По причине погодных условий и отсутствия электричества мы будем вынуждены спустить воду в резервуарах, что повлечет за собой полное отключение водоснабжения в Авдеевке, Ясиноватой и ее окрестностях, а также в нескольких районах Донецка», — подчеркнул он.

Ремонтная бригада ДНР оперативно прибыла на станцию, чтобы приступить к восстановительным работам на линии электропередачи и вернуть воду не только населенным пунктам Республики, но и Авдеевке, откуда ВСУ обстреливают Донецк и окрестности. Тут же по ремонтникам открыл огонь украинский снайпер. Работу пришлось остановить.

«Проведению ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения Донецкой фильтровальной станции препятствует снайперский огонь ВСУ по ремонтной бригаде, прибывшей на место аварии», — сообщают в оперативном командовании ДНР.

Удар украинской артиллерии, а также последующая стрельба снайпера по мирным людям совпали в фактом отключения от водоснабжения города Луганска. Все это дает основание говорить, что Украина решила любыми путями оставить Донбасс без воды.