Новый военный телеканал Украины, и название подходящее: «Залп»

Новый украинский телеканал ZALP TV получил лицензию на спутниковое вещание. Такое решение на сегодняшнем заседании принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук, пишет член Нацсовета Сергей Костинский. «Миссией ZALP TV является освещение достижений украинцев во всех сферах жизни, в частности, в войне со страной-агрессором», — пишет Костинский, называя телеканал «национально-патриотическим».

Сообщается, что новый телеканал был основан по инициативе «Фонда ветеранов войны и участников АТО». Новый телеканал будет вещать на спутнике ASTRA-4A и в украинских кабельных сетях.

По предварительным данным, на канале будут освещаться вопросы войны на Донбассе, проблемы «героев и ветеранов АТО». Кроме того. Готовится цикл передач по патриотическому воспитанию, о новейших разработках в сфере вооружения, программы о юридической поддержке военных и социальные вопросы. «Планируется также создание собственных ток-шоу и собственного телепродукта с места событий», — сказал, презентуя новый телеканал, директор ООО «ТРК «ZALP TV» Максим Кучма. Он подчеркнул, что планируется круглосуточная трансляция и канал уже готов начать вещание.