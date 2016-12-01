Онищенко после обвинения в коррупции Порошенко, нужно быть внимательным и нанять дополнительную охрану, — нардеп Лещенко

Нардеп Сергей Лещенко посоветовал Александру Онищенко после скандала с смс-перепиской нанять дополнительную охрану и идти на сотрудничество с украинским НАБУ, а не иностранными спецслужбами.

«Спецслужбы США действительно провели допрос Александра Онищенко 29 ноября в Мадриде. Он дал показания, что Петр Порошенко причастен к подкупу депутатов в голосовании, а также использует оффшорные юрисдикции, чтобы отмывать средства», — отметил Сергей Лещенко.

Он отметил, что Онищенко действительно имеет платежки, подтверждающие связь личных денег Петра Порошенко с огромными коррупционными схемами.

«Онищенко вызвал яростный испуг у власти после того, как начал рассекречивать информацию. Мне также известно, что Порошенко отправлял Николая Мартыненко, чтобы тот разведал информацию, которой владеет и собирается обнародовать Онищенко», — отметил Лещенко.

Нардеп добавил, что неважно, какие спецслужбы будут рассматривать это дело — европейские или американские, однако, главное — чтобы не российские. Однако более выгодной и безопасной было бы сотрудничество с украинским следствием.

«Сегодня Онищенко надо быть очень внимательным и нанять охрану. Конечно, я бы советовал договариваться с НАБУ, идти на сотрудничество со следствием, указывая при этом на своего патрона, которому он приносил откаты. Например, как в свое время сделал Кириченко, когда заложил Лазаренко. После этого Онищенко мог бы получить некоторое ослабление в наказании», — уверен нардеп.