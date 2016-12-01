Неудавшаяся акция «свидетелей майдана» в Киеве

Первого декабря, в день третьей годовщины штурма Администрации президента, украинские радикалы снова собрались на Майдане. По словам лидера ОУН Николая Коханивского, митингующие планировали проехать на тракторе на Банковую, чтобы символически (а, может, и нет) повторить события трехлетней давности, когда группа протестантов пошла на штурм Администрации президента, используя трактор как таран для прорыва цепей бойцов внутренних войск. Однако в этот раз не сложилось: трактор в аренду никто не дал. Так что пришлось пешком: «свидетели майдана» дошли до Банковой, однако на подходе к Администрации президента их уже ждал мощный кордон полицейских. Пришлось остановиться и перед лицом правоохранителей зачитать список людей, которых радикалы считают политзаключенными, и потребовали от власти их освободить. Читал все тот же Коханивский. Еще покричали: «Свободу политв’язням!», а также «Авакова, собаку, повисыть на гилляку!». Полицейские в ответ смеялись: «Тю, это все что ли?!».

После этого радикалы проследовали на Майдан, где завершили «торжественное мероприятие» пением гимна Украины. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек, основную часть составляли молодые парни в хаки. Их сопровождали полицейские, которых было гораздо больше, чем радикалов.