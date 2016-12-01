Главная

Неудавшаяся акция «свидетелей майдана» в Киеве

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 23:23 Новость: тема тэги гео
майдауны

Первого декабря, в день третьей годовщины штурма Администрации президента, украинские радикалы снова собрались на Майдане. По словам лидера ОУН Николая Коханивского, митингующие планировали проехать на тракторе на Банковую, чтобы символически (а, может, и нет) повторить события трехлетней давности, когда группа протестантов пошла на штурм Администрации президента, используя трактор как таран для прорыва цепей бойцов внутренних войск. Однако в этот раз не сложилось: трактор в аренду никто не дал. Так что пришлось пешком: «свидетели майдана» дошли до Банковой, однако на подходе к Администрации президента их уже ждал мощный кордон полицейских. Пришлось остановиться и перед лицом правоохранителей зачитать список людей, которых радикалы считают политзаключенными, и потребовали от власти их освободить. Читал все тот же Коханивский. Еще покричали: «Свободу политв’язням!», а также «Авакова, собаку, повисыть на гилляку!». Полицейские в ответ смеялись: «Тю, это все что ли?!».

После этого радикалы проследовали на Майдан, где завершили «торжественное мероприятие» пением гимна Украины. Всего в акции приняли участие несколько десятков человек, основную часть составляли молодые парни в хаки. Их сопровождали полицейские, которых было гораздо больше, чем радикалов.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!