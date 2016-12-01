Главная

Столица майдана готовится к обороне

опубликовано vinodelov в Чт, 01/12/2016 - 23:38 Новость: тема тэги гео
майдан киев

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко убежден, что власть сейчас боится внезапных народных протестов, поэтому обороняется всеми возможными способами. Именно это является причиной такого большого количества правоохранителей, в том числе и в центре Киева.

«Если пройти сейчас центром столицы, то заметно, что подходы к Октябрьскому дворцу заблокированы, на улицах большое количество правоохранителей и бронированного транспорта. Такое впечатление, что город готовится к обороне. Зато, как утверждает власть, это дополнительные меры по охране порядка», — удивляется нардеп.

Он добавляет, что такие ограничения завуалировано подаются украинцам как защита от «руки Москвы», или так называемого плана «Шатун».

«Я уверен, что власть сознательно ограничивает такими мерами право граждан на мирное собрание, свободу слова и другие права и свободы украинцев. На самом деле война — это просто средство для наших чиновников заниматься коррупцией», — отметил Лещенко.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!