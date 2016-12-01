Столица майдана готовится к обороне

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко убежден, что власть сейчас боится внезапных народных протестов, поэтому обороняется всеми возможными способами. Именно это является причиной такого большого количества правоохранителей, в том числе и в центре Киева.

«Если пройти сейчас центром столицы, то заметно, что подходы к Октябрьскому дворцу заблокированы, на улицах большое количество правоохранителей и бронированного транспорта. Такое впечатление, что город готовится к обороне. Зато, как утверждает власть, это дополнительные меры по охране порядка», — удивляется нардеп.

Он добавляет, что такие ограничения завуалировано подаются украинцам как защита от «руки Москвы», или так называемого плана «Шатун».

«Я уверен, что власть сознательно ограничивает такими мерами право граждан на мирное собрание, свободу слова и другие права и свободы украинцев. На самом деле война — это просто средство для наших чиновников заниматься коррупцией», — отметил Лещенко.