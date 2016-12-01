Неожиданно: украинский националист по факту выступил в защиту «Беркута»

Лидер движения «Наждак» Николай Дульский, стоявший в свое время у истоков создания «Правого сектора», выступил с неожиданным сообщением, в котором обвинил в расстреле майдана украинских националистов Пашинского, Парубия и других приближенных к ним лиц, в том числе военных.

Кто же такой Николай Дульский? Его общественная организация «Наждак» стала широко известна в столице Украины после того, как по её иску к избиркому суд остановил процедуру выборов местных советов в Киеве. Николай Дульский позиционирует себя патриотом и украинским националистом, к тому же, он был непосредственным участником «евромайдана», и даже более того, обустраивал там «огневые позиции».

Стрельбу на «майдане» начали группы снайперов, и все они — под началом тех, кто поддерживал собственно «майдан». Такой вывод делает Дульский. Вот что он сказал: «Там были три снайперских группы. Одна была чисто американская, ею руководил прибалт Аудрюс Буткявичкус. Вторая и третья группы, в них было по 10 человек, их формировали Пашинский, Парубий, и в самом блоке МВД было предательство — это генерал Гвоздь и генерал Паскал. Весь этот переворот, все эти вещи расписывал именно Паскал. Поэтому после свержения Януковича Аваков его не снимал — это были мозги МВД. Это тот человек, из-за которого и в Донбассе погибло огромное количество народу, он первый придумал операцию „Точка“ (это когда по телефонам подключают радиолокационную разведку и потом „накрывают“)».

А вот беглый президент Янукович фактически «беркутовцев» сдал, заявив на недавнем суде по видеосвязи из Ростова-на-Дону в Киев, что бойцы «Беркута», мол, «превысили свои полномочия»…