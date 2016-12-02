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Против «филиала ДНР» открыто уголовное дело

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 00:15 Новость: тема тэги гео
Бойцы ДНР в Славянске

Полиция Славянска объявила 1 декабря, что открывает уголовное дело в отношении создания в городе филиала общественного движения «Донецкая Республика».

О факте создания Славянске организации «сепаратистов», управление городской полиции узнало из мониторинга местных Интернет-изданий и социальных сетей.

Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Славянска.

Известие о том, что в Славянске создан «филиал ДНР», действительно, появилось в Интернете еще 24 ноября. Тогда же было сообщено, что в ряды славянского филиала «Донецкой республики» вступили 20 жителей города.

Теперь же, управление полиции Славянска сообщает о том, что согласно статье № 256 Уголовного Кодекса бывшей Украины (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), в отношении «филиала ДНР» открывается уголовное производство.

О том, есть ли по открытому уголовному делу какие-либо задержанные лица, не сообщается. Пока полиция Славянска проводит оперативно-следственные мероприятия по проверке информации, полученной из социальных сетей.

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Денис Виноделов

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