Львовские коррупционеры братья Дубневичи имеют с «Укрзализницы» более 300 миллионов гривен

Онищенко — только первый из известных коррупционеров, кто начал говорить вслух о коррупционных схемах, к которым имел непосредственное отношение. Остается еще много известных коррупционеров, такие как братья Дубневичи, которые продолжают разворовывать Украину.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

«Сейчас мы говорим об Онищенко, ведь он единственный, кто начал говорить вслух о коррупционных схемах, к которым имел непосредственное отношение. Мы должны призывать его сотрудничать с НАБУ и предоставить всю базу, которую он имеет, в частности, список 70 депутатов, которые получали от него взятки», — отметил Лещенко.

В свою очередь, одна из крупнейших коррупционных схем в стране — бизнес братьев Дубневичей, связанный с поставками на «Укрзализнице», до сих пор продолжает процветать.

«Во времена Януковича на схемах поставок двух видов деталей для железнодорожно-дорожного полотна зарабатывал друг Януковича младшего, бывший депутат-регионал Вилен Шатворян. Только на этих сделках он получил около 50 миллионов гривен. Уже в 2014 году доходная отрасль постепенно перешла к Дубневичам и на середину 2016 их доход уже составлял более 300 миллионов гривен», — рассказал Сергей Лещенко.

Он добавляет, что это является конкретным примером изменения «смотрящих» в соответствии с изменением власти. Гнилая система, как и коррупционные схемы, работает дальше.