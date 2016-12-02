На Украине озабочены отсутствием внятной реакции "развитой Европы" на украинские «политические страдания», продолжающиеся с февраля 2014 года. Евро-интеграция на территории Украины давно победила, а безвизового въезда на свою территорию ЕС не дает. Чего-то в Европе боятся. Лет сто назад украинские селяне решили бы наверно, что это какой-то «масонский заговор». Главное, Украина сделала абсолютно все, чего Европа хотела. Поссорилась с «москалями», изуродовала свою экономику, потеряла «восточный рынок», подняла тарифы и урезала социальные программы, исправно воюет (за европейские и американские интересы) в Донбассе. Пожертвовала Крымом. И что же в ответ? Украинцев, как и москалей, держат в Европе за людей второго сорта. В чем тогда разница?

На этом фоне заместитель главы Минюста Украины Сергей Петухов предложил свое решение. Речь идет о варианте, при котором в обмен на безвизовый въезд в Евросоюз, Украина должна принять и разместить на своей территории часть мигрантов, хлынувших в Европу из стран Азии и Африки. Украинский чиновник предложил подумать над этим вопросом, а возможное количество принимаемых беженцев он оценил на уровне европейской квоты для Голландии.

То есть, что же получается? Африканцы и выходцы из Азии будут ходить по улицам имени Бандеры. А «бандеровцы» тем временем займутся привычным делом, отправятся батрачить на немецкого и австрийского хозяина. Такие, вполне себе толерантные расклады. Одним словом, наступила пэрэмога, поэтому «героям слава». Главное теперь, чтобы не дошло до голодомора. Европейцы просто дали понять украинцам о том, что «никогда они не будут братьями». «Украинские европейцы» помнят обо всем, но ничему не учатся. В России таких тоже хватает.

Новые государства не могут создаваться по разнарядке, для этого требуется организованность, воля и разум. Чтобы государство разрушить последнего не требуется. Украинский национализм проиграл обществу потребления. Этих не очень глубоко думающих людей банально подставили. Однако, понимание этого не снимает ответственности за совершенные преступления. "Европейская сказка" превратилась в суицид и пожарище. Именно об этом украинцев и предупреждали.