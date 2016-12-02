Не случайное партнерство

Серьезные эксперты обращают внимание на сближение Украины и Саудовской Аравии в рамках поставок украинского оружия на Ближневосточный рынок. Специалисты оценивают Украину как третий по значимости среди оружейных "черных рынков" Европы. Украинская территория уступает лишь Балканам и Бельгии. Оружие, поставленное Украиной, уже проявилось в Сирии.

Боевики ИГИЛ (организация запрещена в России) публично критиковали качество поставленного украинского оружия (или оружейного хлама?), даже угрожая украинцам "джихадом" за это. Схемы украинских поставок террористам вполне понятны, если партия имеет не слишком высокую цену и направляется в монархии Персидского залива (в основном - в Саудовскую Аравию) следует быть готовыми к тому, что это оружие вскоре всплывет в Сирии. Деньги для украинского руководства, как говорится, совсем не пахнут. Раз где-то идет война, почему бы украинским "олигархам от политики" не заработать.

Фактически, украинские поставщики через транзитные страны занимаются подпиткой международного терроризма, однако "западные демократии" на подобное дело не обращают внимания. Потому что и сами в этом участвуют. Это лишь для Каддафи ООН вводил когда-то эмбарго. Для его "режима" с началом конфликта в Ливии оружие поставлять категорически запрещалось, что и было солидарно согласовано.

Кого-то война убивает, а кого-то обогащает. В этом цинизм этого бизнеса. Однако поставки оружия террористам через третьи страны украинское руководство не извиняет. Оно отлично знает, куда и зачем это оружие отправляется.