Российские и швейцарские оценки

Недавно первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов порадовал российских телезрителей крылатой фразой: "Падение доходов населения России закончилось". Сколько раз это выражение затем может быть повторено - неизвестно, однако известно, что в этот же день специалисты швейцарского банка Credit Suiss обнародовали свою информацию о том, что за прошедший год реальное благосостояние подавляющего числа российских граждан сократилось не менее, чем на 15%.

Известный российский экономист Валентин Катасонов считает, что господин Шувалов, делая оптимистичные заявления, возможно, имел в виду свое личное благосостояние. Оно у него действительно растет, о чем аккуратно сообщают иностранные СМИ. В Москве в экономических кругах циркулируют слухи об очередной покупке господина Шувалова, на этот раз речь идет о приобретении недвижимости в объеме одного этажа высотки на Котельнической набережной.

Если же ориентироваться не на исследования швейцарских граждан, а на показатели Росстата, то они в натуральном выражении показывают, что российская экономика "проседает". Если МВФ в угоду политической конъюнктуре сейчас немного приподнимет российские рейтинги, это не означает, что имеет место экономическое оживление. Если рейтинги поднимут, могут прийти иностранные деньги, которые как пришли, так и выйдут. Создав при этом более сильные угрозы обвала российской экономики.

Схема грабежа страны - жертвы почти одинакова. Сначала поднимаются рейтинги и приходят иностранные деньги, затем начинается политика, и рейтинги понижаются. Следует резкая девальвация национальной валюты и страна банально грабится. То о чем говорит Шувалов в рамках оценки экономической ситуации в РФ, Валентин Катасонов называет признаками шизофрении. Причем, не на уровне конкретной личности, а на уровне определенного слоя чиновников во власти.

Точно также в 1997 - 1998 годах все очень радовались торжествующим экономическим спичам министра финансов Анатолия Чубайса. Маститые международные институты называли его тогда «лучшим министром финансов мира». На самом деле, он, возможно, был лучшим рассказчиком (на экономические темы). Что было дальше с инвестициями и "пирамидой ГКО" очень хорошо известно. Известный экономист предлагает не обольщаться фантазиями том, что Россия является "флагманом" борьбы за национальные суверенитеты развивающихся стран в стремлении сделать мир многополярным. Достаточно лишь оценить степень суверенитета самой российской экономики, которая носит признаки откровенно колониальной.

Швейцарские специалисты указали в своем докладе, что 90% национального богатства России сейчас сосредоточено в руках 10% домохозяйств. Российская экономическая поляризация оценена в мире как одна из самых высоких. При этом 25 лет (с момента распада СССР) в России наблюдается дефицит платежного баланса, то есть утекает за границу денег всегда больше, чем приходит. Если называть вещи своими именами, из российской экономики стабильно выжимаются "денежные соки". При этом, как только становится сложно, правительство начинает с того, что оказывается "по объективным причинам" не в состоянии повышать пенсии и социальные выплаты.

Валентин Катасонов оценивает Игоря Шувалова как объективного представителя чисто компрадорской элиты, которая занимается "обслуживанием" (западной) метрополии. В этом плане по сравнению с временами Бориса Ельцина по смыслу стратегических экономических процессов и движений капитала в России мало что изменилось. Новые люди лишь более старательно и аккуратно делают всю ту же экономическую политику.