Сводка событий в Сирии за 1 декабря 2016 года

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась, в частности, ситуация в Сирии, говорится в сообщении на сайте Кремля. Отмечена необходимость продолжения энергичных усилий, предпринимаемых российской стороной по оказанию гуманитарной помощи жителям восточного Алеппо.

Армия и флот России на примере операции в Сирии убедительно доказали, что в состоянии работать вдали от постоянных мест дислокации, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Террористам в Сирии нанесен значительный урон. Армия и флот России убедительно доказали, что в состоянии работать вдали от постоянных мест дислокации. Мы видим, какую работу проводят сотрудники специальных служб и подразделений, у нас там есть и потери. Все это, безусловно, находится в поле нашего понимания. Мы будем продолжать эту работу. Хочу поблагодарить всех наших военнослужащих за профессионализм и благородство, честь и храбрость. За то, что вы дорожите своей честью и честью России», - заявил Путин.

Президент Турции Эрдоган сообщил, что целью операции турецких вооруженных сил на севере Сирии являются исключительно террористы. Об этом сообщает агентство Anadolu. «Пусть никто в этом не сомневается, тем более что Анкара неоднократно заявляла об этом. Пусть никто не пытается исказить цели данной операции», — указал турецкий лидер.

Эрдоган пообещал, что даже в том случае, если Турции придется сражаться с исламистами в одиночку, она не прекратит борьбу. Он также обвинил западные страны в том, что те препятствуют войне с террором: «Страны Запада не только не поддерживают Турцию в борьбе с терроризмом, но и препятствуют этой борьбе. К примеру, некоторые западные компании заявили, что не будут поставлять вооружение Турции. Турция с самого начала учитывала вероятность того, что некоторые европейские компании могут отказаться продавать вооружение Анкаре. Поэтому, последние 14 лет, Анкара проводит работу по созданию отечественной оборонной промышленности».

Анкара выступает за целостность Сирии и не допустит создания коридора между кантонами, которые контролируются сирийской курдской Партией демократического союза (ПДС), говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции под председательством президента страны Эрдогана.

«На севере Сирии продолжается операция «Щит Евфрата», целью которой является обеспечение безопасности границ Турции и устранение угрозы от террористической группировки «Исламское государство» и других террористических организаций в регионе. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и не позволит террористам PПK, ПДС и силам самообороны сирийских курдов создать «террористический коридор» на севере Сирии», – передает РИА «Новости» текст документа.

Члены национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) подтвердили сообщения о прошедших в Анкаре секретных переговорах с Россией о прекращении боевых действий в Алеппо, передает РИА «Новости».

«Встречи проходили три дня усилиями Турции, с большой осторожностью, участвовали группировки, на которые Турция может оказывать какое-то влияние», — сказал член НКОРС Самир Нашар, отметив, что не знает, кто именно представлял Москву и Анкару. Нашар сообщил, что стороны пытались разработать план выхода из кризисной ситуации в Алеппо на основе предложений спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры о безопасных коридорах для выхода жителей в обмен на прекращение огня.

«Однако, похоже, что не было достигнуто соглашение, так как осажденные в Алеппо отряды приняли твердое решение воевать до конца и не уходить», — отметил сирийский оппозиционер, добавив, что террористы принимали решение независимо от «командования за пределами города».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1012. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (13), Хама (2), Латакия (1) и Дараа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, заявил, что Россия ведет переговоры со всеми сторонами сирийского конфликта, в том числе и с внутренней вооруженной оппозицией. "Мы никогда не уклонялись от контактов со всеми группами оппозиции, - сказал он. - Также и наши турецкие коллеги поддерживают связь со всеми группами. Главная цель - создание условий для диалога между противниками внутри Сирии".

Министр в этой связи особо подчеркнул, что группы по примирению, работающие в Сирии, ведут переговоры со всеми сторонами, склоняя их к прекращению боевых действий. То же самое можно сказать, по словам министра, и об Алеппо, где уже около 500 боевиков прекратили сопротивление.

Как отметил Лавров, в случае Алеппо проявляется двойственность стандартов Запада, который постоянно говорит о необходимости вывода мирных жителей из иракского Мосула, но при этом не понимает, почему российская сторона настаивает на выводе гражданского населения из Алеппо.

Сергей Лавров также заявил, что Вашингтон не смог выполнить взятое на себя обязательство по размежеванию оппозиции и исламистов в Сирии. «Ту задачу, которую американцы взялись выполнять — размежевать умеренных оппозиционеров от "Джебхат ан-Нусры", — они провалили полностью, и она уже сейчас выполняется по факту», — объявил министр. «Думаю, что приглушенность этой критики в наш адрес отражает понимание нашими западными коллегами того, что они проводили несостоятельную политику на этом направлении», — добавил он.

Глава МИД ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер заявил, что, переговоры о гуманитарных паузах в Алеппо необходимо продолжать. «Если кто-то объяснит мне, что изменят санкции в настоящее время в ситуации в Алеппо, я бы внимательно выслушал это, но пока мне не доводилось услышать подобное. Мы должны сейчас делать то, что необходимо. Мы должны пытаться, несмотря на сложные условия в Алеппо, несмотря на продолжающееся военное противостояние, с такими сложными партнерами, как Катар, Турция, Россия, добиться гуманитарных пауз, в ходе которых мы сможем доставить гуманитарный груз и эвакуировать раненых. Но я не вижу пока, как санкции именно в этот момент могут привести нас к ситуации, когда мы могли бы облегчить бедствия людей там», — сказал министр.

Россия готова содействовать медицинской эвакуации из остающейся под контролем боевиков части Алеппо. ООН может для этого использовать оставшиеся гуманитарные коридоры, заявил дипломатический источник, близкий к группам Международной группы поддержки Сирии в Женеве. По словам источника, Россия ожидает активизации усилий ООН по доставке гуманитарной помощи для 90 тысяч мирных граждан, проживающих в освобожденных от боевиков кварталах восточного Алеппо.

«Теперь, когда освобождены от боевиков ряд кварталов, в которых, по нашим оценкам, остается около 90 тыс. мирных жителей, для ООН наступает момент истины, мы ожидаем от нее активизации усилий по оказанию им помощи. Эти 90 тыс. сирийцев были освобождены от террористов. Они пережили много страданий, использовались так называемой умеренной оппозицией, мало чем отличающейся от «Джебхат ан-Нусры», в качестве «живого щита». ООН обязана помочь им», – заявил он.

МЧС России направило в Сирию аэромобильный госпиталь с врачами отряда «Центроспас» для оказания медицинской помощи жителям Алеппо и ближайших населенных пунктов. «По поручению президента России в Сирию вылетели врачи и аэромобильный госпиталь МЧС России. Госпиталь будет развернут в окрестностях Алеппо для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям этого сирийского города, пострадавшим от обстрелов боевиками террористических организаций», – заявил представитель ведомства.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал боевиков "Джебхат ан-Нусры" покинуть восточный Алеппо по специальному коридору.

Коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГ пришла к выводу, что за время проведения операции в ходе авиаударов погибли 173 гражданских лица.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в районе Алеппо.

Алеппо. В районе Ханану-3 города Алеппо и в лагере для беженцев Аль-Махаледж провинции Алеппо, мирным жителям передано около 6 тонн гуманитарных грузов.

Боевики «Сирийской свободной армии» подвергли обстрелу из реактивных установок кустарного производства «Адский огонь» и минометов кварталы Баяда и Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра») и ИГИЛ из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Шурфа, кварталы Биньямин, Шейх-Саид, «1070», «3000», Акъюль, Амри, Дахия-эль-Асад, Джамаия Фахт, Джабаль-Бидару, Карен-Джабаль и Эль-Сальхине, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад и район картонной фабрики в городе Алеппо.

В течение суток из блокированных районов восточной части Алеппо при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон вышло 3193 мирных жителя, в том числе 1587 детей.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Продолжаются бои в районе «Комплекса молодежного жилищного строительства» в Юго-Восточном Алеппо.

Тяжелые бои идут в районе Шейх Саид, из которого, в ходе контратаки, боевики выбили САА, однако правительственные войска сохраняют контроль над южной частью района.

Боевики в северной части района Шейх-Саид ("Джебхат ан-Нусра", "Ахрар аш-Шам", "Нур ад-Дин аз-Зенки") объявили о создании объединённого формирования под названием "Армия Алеппо".

Идлиб. Фугасом подорван автомобиль с боевиками «Фалькат Аль-Шам».

Латакия. Боевики «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов позиции правительственных войск в районе высоты с отметкой 323.

Отмечено боестолкновение в н.п. Фулля.

Хама. Обстрелу террористов подверглись населенные пункты Хамамият и Махарда.

Дамаск. Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Блелие, Джобар, Хараста и Матханат-Эль-Хусайния.

Прочие боевики обстреляли населенные пункты Хауш-Насри, Арбин, Хараста и Хауш-Харабу, электростанцию в населенном пункте Джобар.

На северо-востоке провинции Дамаск задержаны 2 автомобиля с партией оружия и боеприпасов для террористических группировок.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Шейх-Мискин.

Несколько боевиков убиты при попытке пересечь безлюдную местность в районе лавового поля Ладжат в районе Джбаб-аш-Шаер на северо-востоке провинции.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила два нефтяных насоса ИГ.

Ракка. У города Ракка авиация коалиции уничтожила здание штаб-квартиры ИГ.